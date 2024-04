Wybory samorządowe 2024. II tura. Czy na wybory można iść z paszportem?

Wybory samorządowe. Weryfikacja tożsamości wyborcy

Członkowie komisji wyborczej są zobowiązani do weryfikacji każdej osoby pod kątem posiadanego przez nią prawa wyborczego. Muszą sprawdzić, czy znajduje się ona w spisie wyborców. W tym celu legitymują każdego zgłaszającego się do lokalu wyborczego. Możliwość uzyskania urzędowej karty służącej do oddania głosu w wyborach, otrzymujemy po okazaniu członkowi komisji wyborczej dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Zwykle jest to dowód osobisty, ale nie musi tak być.