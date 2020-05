Wybory prezydenckie: Jarosław Gowin: ostatni weekend to już prehistoria

- Blisko współpracowałem z ministrem Szumowskim, by moim zastępcą w resorcie nauki. Bardzo go szanuję. Każdy minister jest politykiem, nie może kierować się tylko opiniami eksperckimi. Musi brać pod uwagę całokształt funkcjonowania państwa. Interes państwa wymaga, by przeprowadzić te wybory w sposób hybrydowy - tłumaczył Gowin .

Wybory prezydenckie 2020. Gowin: jesteśmy otwarci na propozycje opozycji

Lider Porozumienia pytany był także o efekty rozmowy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. - Przedstawiłem pewien kierunek rozwiązań. Mam wrażenie, że co do kierunku, byliśmy zgodni - stwierdził Gowin. Dodał, że parę godzin później Koalicja Obywatelska "przedstawiła swój projekt, bardzo zbliżony do tego, co my zaproponowaliśmy".