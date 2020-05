Wybory prezydenckie 2020 i głosowanie w lokalach wyborczych. Minister Szumowski niewtajemniczony w decyzje PiS

Prof. Łukasz Szumowski kilka tygodni temu stwierdził, że najwcześniej bezpieczne głosowanie w tradycyjny sposób można zorganizować za dwa lata. To była jego pierwsza rekomendacja dotycząca wyborów. Innej minister nie wydał, co oznacza, że jego stanowisko jest aktualne.

To działanie nie stoi w zgodzie z tym, o czym od tygodni mówi szef resortu zdrowia. 11 maja na briefingu prasowym Szumowski powtórzył, że "w czasie epidemii najbezpieczniejszą formą są wybory korespondencyjne". – Uważam, że to jest jedyna forma, którą możemy w czasach epidemii przeprowadzić – podkreślał minister.

Wybory prezydenckie. Zmiana planów co do głosowania

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin, któremu udało się doprowadzić do przesunięcia terminów wyborów prezydenckich, w poniedziałek 11 maja w radiu TOK FM przekonywał, że "najwłaściwsza formuła głosowania to formuła hybrydowa". W opinii Gowina w 60 dni "jest niemożliwe przygotowanie głosowania całkowicie korespondencyjnego".

Wybory 2020. Ustalenia w tajemnicy do końca

Przeciwny wyborom w maju Jarosław Gowin porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że należy rozpisać wybory na nowo. Termin: czerwiec/lipiec 2020.

Dla pewności o to, czy minister zdrowia wiedział o szczegółach kompromisu Gowina z Kaczyńskim, zapytaliśmy jego rzecznika. Wojciech Andrusiewicz odpowiedział nam krótko: resort zdrowia nie odnosi się do kwestii politycznych.

Wybory prezydenckie. Jasne rekomendacje ministra

– Żadna forma aktywności w dobie epidemii nie jest do końca bezpieczna. Wyjście do sklepu i na ulice może być niebezpieczne, do parku czy do pracy również może nieść ryzyko (...). Musimy zachować zdrowy rozsądek. Nie mamy twardych danych pokazujących, że wybory korespondencyjne są zagrożeniem dla życia i zdrowia – mówił minister zdrowia.