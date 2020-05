Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. głosowania korespondencyjnego

Nowe przepisy zakładają nie tylko wprowadzenie powszechnego głosowania korespondencyjnego, lecz również to, że marszałek Sejmu może przesunąć termin wyborów. Jeśli do tego dojdzie, termin ma znaleźć się w granicach wyznaczonych przez konstytucję. Za proces przeprowadzenia wyborów odpowiedzialny ma być minister aktywów państwowych (chodzi m.in. o opracowanie wzoru karty wyborczej lub zlecenie doręczenia pakietów przez Pocztę Polską).

Wybory 2020. Prace nad ustawą ws. głosowania korespondencyjnego

Gowin proponował m.in., by wprowadzić zmiany w konstytucji, tak, by prezydent pełnił kadencję przez 7 lat. Dopiero po tym czasie, gdy sytuacja epidemiczna uległaby poprawie, wybory zostałyby przeprowadzone. To jednak spotkało się ze sprzeciwem opozycji.