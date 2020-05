Wybory 2020. Jest wspólne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina

Wybory 2020. Jest wspólny plan Porozumienia i PiS-u

O podobnym rozwiązaniu napięcia dotyczącego organizacji wyborów prezydenckich mówił były przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. - Skoro nie stan klęski to marszałek Sejmu mogłaby po wyborach, do których nie doszło, wyznaczyć nowy termin - to tez by było naruszenie konstytucji, ale dałoby to od nowa zaplanowanie kalendarza wyborczego. Może byłoby to najmniejsze naruszenie konstytucji - stwierdził w TVN24.