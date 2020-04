Wybory prezydenckie 2020. Jarosław Gowin: rozpoczynamy konsultacje propozycji zmian w konstytucji

Na stronie sejmowej zawisł projekt zmiany konstytucji autorstwa Porozumienia - poinformował lider tego ugrupowania, były wicepremier Jarosław Gowin. -

Zawiera on jedną systemową zmianę: wydłużenie kadencji prezydenta do siedmiu lat, bez możliwości reelekcji. To najlepszy sposób na rozwiązanie dylematu, jakim jest zbliżający się termin wyborów prezydenckich - dodał.