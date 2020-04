Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Wojsko przypilnuje skrzynek na głosy? Wiceszef MON odpowiada

Koronawirus w Polsce. Przedstawiciele opozycji wzywają wojsko do "buntu" i nie podporządkowywania się rządzącym przy organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. Media alarmują, że żołnierze mieliby pilnować podczas głosowania korespondencyjnego skrzynek wyborczych. Czy to prawda? Zapytaliśmy o to wiceministra obrony narodowej.

Wokół głosowania korespondencyjnego narosło wiele kontrowersji i spekulacji. Sami politycy PiS nie do końca wiedzą dziś, jak głosowanie "kopertowe" będzie wyglądało w praktyce. Wyzwaniem pozostaje choćby kwestia skrzynek na listy, które mają być łatwo dostępne dla wyborców, więc umieszczanie w nich kart do głosowania wydaje się być dziś sporym ryzykiem.

Media – między innymi portal Onet – podawały, że wyznaczone skrzynki pocztowe w dniu wyborów ma ochraniać wojsko. Czy to prawda?

– Nie ma tego w planach i nie ma takich przygotowań – odpowiada na pytania dziennikarza Wirtualnej Polski w tej sprawie wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Koronawirus w Polsce. Zakażeni żołnierze

Wiceszef MON potwierdza informacje o około 100 żołnierzach i pracowników wojska zakażonych koronawirusem. Podkreśla, że dziewięć tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego pełniło służbę każdego dnia w okresie świat wielkanocnych. – Państwo musi działać, nie może być "zamrożone". Wojsko Polskie cały czas pracuje i stoi na straży bezpieczeństwa Polaków – mówi wiceminister Ociepa.

Resort ucina spekulacje o zaangażowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej w zabezpieczenie wyborów prezydenckich 10 maja. – Rozumiem, że takie spekulacje pojawiają się w ramach pewnego napięcia politycznego w naszym kraju, zwłaszcza w kwestii wyborów – twierdzi wiceszef MON.

Jak dodaje, "ostatnią rzeczą, jakiej Polacy teraz oczekują jest to, by do kryzysu epidemicznego i gospodarczego dorzucić jeszcze kryzys polityczny".

Koronawirus w Polsce. Hołownia o "kupowaniu" wojska

Inne zdanie w tej sprawie ma opozycja, która nie ufa zapewnieniom władzy. Pretensje do PiS ma m.in. Szymon Hołownia. Za co?

"Rządzący próbują cynicznie kupić żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej przed wyborami pocztowymi, dając im zniżkę 8 gr na litrze paliwa w PKN Orlen. Jak muszą się czuć żołnierze, których honor ktoś chce kupić za grosze? Przecież muszą wiedzieć, że ani lekarze, ani pielęgniarki takiej ulgi nie dostaną" – napisał na Twitterze kandydat na prezydenta.

Odniósł się tym samym do oświadczenia prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka (wpisy poniżej). Jak tłumaczył szef naftowego giganta: "Umiejętnie łączymy działania biznesowe ze społeczną odpowiedzialnością. Koncentrujemy się na wsparciu służb, które codziennie niosą pomoc Polakom i dbają o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie do przecenienia, zwłaszcza w tak trudnym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa. Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo".

To nie spodobało się Hołowni, który opublikował w mediach mocne oświadczenie, uderzając przy okazji w prezydenta Andrzeja Dudę.

Koronawirus w Polsce. Wojsko ma się "zbuntować"?

Jeszcze dalej niż Hołownia poszedł ostatnio poseł PO Sławomir Nitras. W jednym z programów wyraził nadzieję, że wojsko się zbuntuje i nie podporządkuje się PiS przy organizacji wyborów prezydenckich.

A sympatyzujący z opozycją gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, napisał: "Żołnierz, który będzie uczestniczył w przygotowaniach do wyborów prezydenckich, złamie słowa Roty Przysięgi Wojskowej".

– Te wybory będą fałszowane. Ten system wyborczy, który nam szykuje PiS, to jest system wyborczy, którego nie powstydziłby się generał Jaruzelski. Pod butem wojskowym i pod bagnetem wojskowym. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą – mówił Sławomir Nitras w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w "Onet rano".

– Ale co, pan namawia wojsko do buntu? – dopytywał dziennikarz.

– Oczywiście. Jeżeli ktoś jest oficerem wojska polskiego w państwie polskim, to ma świadomość, że wojsko nie może się angażować politycznie, że wojsko konstytucyjnie ma zakaz angażowania się polityczne i nie można wojska wykorzystywać przy wyborach – odparł poseł Platformy.

Sekielski nie krył zaskoczenia: – Panie pośle, jest pan posłem na Sejm. Naprawdę pana słowa zabrzmiały bardzo niebezpiecznie. Pan wzywa żołnierzy do buntu. Pan powiedział, że żołnierze mają się zbuntować.

Poseł Nitras stwierdził w odpowiedzi, że nie wzywa żołnierzy do buntu, tylko chce, aby wojsko broniło konstytucji.

– Pan powiedział, że wzywa żołnierzy do buntu. To bardzo poważne słowa. Pan to powiedział minutę temu – podkreślał redaktor Sekielski.

Wirtualna Polska zapytała premiera Mateusza Morawieckiego na jednej z konferencji prasowych o słowa posła Sławomira Nitrasa, niegdyś głównego doradcy w gabinecie politycznym premier Ewy Kopacz.

Jak odpowiedział nam szef rządu: – Żal komentować te słowa. Dziękuję bardzo wojsku, służbom raz jeszcze, że tak solidarnie pomagają w przejściu przez ten trudny czas. Tylko solidarność, współpraca, mogą doprowadzić do tego, że szybciej zwalczymy koronawirusa. Państwo musi funkcjonować.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja. PiS chce przeprowadzić je wyłącznie korespondencyjnie. Opozycja domaga się ich przełożenia na bezpieczny termin, wcześniej wprowadzając stan klęski żywiołowej. Na to nie zgadza się partia rządząca.