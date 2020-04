Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie 2020. Zniżki dla WOT. Szymon Hołownia: ustawka

Do sytuacji na konferencji prasowej odniósł się Szymon Hołownia, według którego "rządzący w tych trudnych czasach traktują społeczeństwo jak idiotów". - To mrozi krew w żyłach. Co to za pomysł, żeby zwierzchnik Sił Zbrojnych kupował sobie wojsko za 8 gr na litrze do prywatnych politycznych potrzeb. To jest hańba, jakiej Siły Zbrojne RP nie widziały. Mam nadzieję, że żołnierze WOT mają honor i zobaczą z jaką obrzydliwą ustawką mamy tutaj do czynienia - powiedział.