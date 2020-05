Tylko w WP. Rada Ministrów zgodna: wyborów 10 maja przeprowadzić się nie da

Rada Ministrów we wspólnym oświadczeniu zapewnia, że na mocy tzw. ustawy covidowej podjęła szereg działań "w tym zwłaszcza w uzgodnieniu z członkami RM", aby przeprowadzić wybory w formie korespondencyjnej.

"Wydrukowano karty do głosowania, instrukcje głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także polecono Poczcie Polskiej S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trybie korespondencyjnym" - czytamy w dokumencie.