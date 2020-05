Wybory 2020. Sejm podjął decyzję ws. weta Senatu dot. głosowania korespondencyjnego

Głosowało 460 posłów. 236 było za, 213 zagłosowało przeciw. 11 osób wstrzymało się od głosu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jerzy Borowczak głosował razem z PiS za odrzuceniem weta. Jak powiedział później polityk w rozmowie z portalem Interia.pl, "to była kwestia problemów technicznych". - Jestem oczywiście przeciw - dodał Borowczak. Z kolei wszyscy posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Na mównicę wyszedł poseł Porozumienia Michał Wypij. - Wygrała Polska - oświadczył, co spotkało się z krytyką opozycji. - To są właśnie wasze standardy. Nie zdaliście egzaminu. Nie zdaliście egzaminu z przyzwoitości. To jest upadek, z którego się nie podniesiecie - mówił Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.