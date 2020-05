Jest decyzja Sejmu ws. wyborów 2020. Lewica zapowiada Trybunał Stanu dla rządzących

Do sprawy odniosła się Lewica. - To nauczka. Z szulerami nie siada się do stołu. Dwóch szeregowych posłów tak na prawdę ustawia marszałka Sejmu i prezydenta jak na szachownicy - mówił kandydat na prezydenta Robert Biedroń. Polityk domaga się niezależnej komisji śledczej ws. niedoprowadzenie do wyborów i Trybunału Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Jacka Sasina.