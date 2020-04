Wybory prezydenckie 2020. Zbigniew Ziobro: jesienne wybory to szaleństwo opozycji

- Opozycja wciąż wywiesza konstytucję na swoich sztandarach, a to właśnie ta konstytucja przewiduje, że kadencja prezydenta może trwać tylko pięć lat. Jedynym sensownym sposobem przeniesienia wyborów na czas po pandemii byłaby zmiana konstytucji, ale na to opozycja się nie zgadza - tłumaczy prokurator generalny. I dodaje, że "światowi eksperci zapowiadają nawrót koronawriusa na jesieni".

- Opozycja wtedy chce zorganizować wybory - to czyste szaleństwo (...). Na jesieni narażą w ten sposób znacznie więcej Polaków na śmierć, to dla nich nie jest dzisiaj istotne. To dowód wyjątkowej obłudy i zakłamania opozycji, którą - jak wszyscy już widzą - interesują wyłącznie własne polityczne interesy - wyjawia Zbigniew Ziobro.

Wybory prezydenckie 2020. SP wspiera projekt PiS

Lider Solidarnej Polski odniósł się także do propozycji koalicjanta - Porozumienia. - Propozycja (Jarosława Gowina o przedłużeniu kadencji prezydenta do 7 lat) była trudna do zaakceptowania dla naszego środowiska propozycja, ale poparliśmy ją w imię kompromisu, a nade wszystko wyższych racji związanych z ratowaniem zdrowia i życia Polaków zagrożonych przez koronawirusa. Opozycja to jednak odrzuciła - wyjaśnił Ziobro.