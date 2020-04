Wybory prezydenckie 2020. Karta w skrzynce, czyli jak ma wyglądać głosowanie korespondencyjne

Każdy z wyborców ma otrzymać pakiet wyborczy. Następne będzie musiał umieścić go w specjalnej nadawczej skrzynce pocztowej. Głosujesz za granicą? Musisz zgłosić to konsulowi. A kartę… odesłać mu na własny koszt. - To będą wadliwe wybory - ocenia profesor Marek Chmaj.

Ustawą o głosowaniu korespondencyjnym zajmie się teraz Senat (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)