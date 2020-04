Wybory prezydenckie 2020. Nowy projekt PiS. Chodzi o zmiany w konstytucji

Wybory prezydenckie 2020. PiS chce zmian w regulaminie Sejmu

W poniedziałek projekt został jednak przez Sejm uchwalony, w czym Prawu i Sprawiedliwości pomogło Porozumienie. Przypomnijmy, że partia Jarosława Gowina zaproponowała też by przedłużyć kadencję prezydenta do siedmiu lat. Jak przyznał we wtorek w "Sygnałach Dnia" Stanisław Karczewski, taki projekt również w poniedziałek został złożony do laski marszałkowskiej.