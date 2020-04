Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski do Borysa Budki: "Niech pan spuści z tonu"

Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski o wyborach: "Jeżeli inni potrafią, to czemu nie my?"

Jak zaznaczył Karczewski, wybory w ten sposób nie są w Polsce sprawdzone na skalę ogólnokrajową. Był przekonany jednak, że wybory korespondencyjne dojdą do skutku. - Jeżeli inni potrafią, to dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić? - podkreślił. Polityk nie był w stanie określić, czy wybory zostaną przeprowadzone dokładnie 10 maja. Przypomniał, że w nowej ustawie jest zapis, który pozwala marszałkowi Sejmu na przesunięcie wyborów o tydzień.

Koronawirus w Polsce. Stanisław Karczewski o poparciu dla projektu Gowina

Były marszałek Senatu wspomniał też o projekcie dotyczącym zmiany długości kadencji prezydenta. Ta miałaby teraz trwać przez siedem lat, a urząd prezydenta można by sprawować tylko raz. - To projekt, który wcześniej złożył Jarosław Gowin. Wiem z kuluarów, że podpisał się pod nim Jarosław Kaczyński. To oferta, którą warto rozważyć - mówił Stanisław Karczewski.