Wybory prezydenckie. Jarosław Gowin chce przedłużenia kadencji Andrzeja Dudy. Pierwsze komentarze

"Jarosław Gowin próbuje ratować honor rządu" - twierdzi dziennikarz Jacek Nizinkiewicz. - Zgadzam się z Jarosławem Gowinem, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja, bo będzie to nielegalne. Nie rozumiem, po co Andrzej Duda miałby przedłużać kadencję o dwa lata. Mamy jasny obecnie przepis Konstytucji o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i są obecnie spełnione przesłanki, by go wprowadzić - powiedział z kolei Szymon Hołownia.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk pomysł Gowina nazwała "absurdem". Nie wierzy, że nie powstał on na Nowogrodzkiej. "Mamy dobrą Konstytucję - zamiast w niej grzebać, skorzystajmy z niej w końcu! Stan klęski żywiołowej wystarczy, by przełożyć wybory i zabezpieczyć byt i bezpieczeństwo ludzi - a to jest dziś najważniejsze!" - podkreśliła.

"Gowin przedstawia absurdalny pomysł, by majstrować przy Konstytucji. To albo targi z Jarosławem Kaczyńskim, albo realizacja ich wspólnej strategii, by wreszcie zatopić zęby w Konstytucji, na co tak długo czekali. Zajmijcie się wreszcie tym, co ważne! Pomocą dla Polek i Polaków!" - zaapelował Robert Biedroń Do sprawy odniosła się też Barbara Nowacka. "Do pracy by się wzięli, a nie w Konstytucji gmerali. Tysiące ludzi tracą pracę, zdrowie, dorobek życia. A ci gierki swoje tanie grają" - zaznaczyła.