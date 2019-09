Wybory parlamentarne 2019. Powyborcze plany Lewicy. Przecieki

SLD i Wiosna po wyborach połączą się w jedną partię - wynika z nieoficjalnych przecieków mediów. Razem na razie chce pozostać oddzielnie - w Sejmie utworzą osobne koło poselskie.

- Jakby Razem do nas dołączyło, moglibyśmy mówić do każdego, zarówno do ludzi na wsi, jak i do intelektualistów z placu Zbawiciela. Nie mogliśmy tego teraz przećwiczyć, bo kampania jest za krótka - mówi "Wyborczej" polityk Wiosny. - Chcą mieć czas na sprawdzenie nas w boju, zobaczyć, jak głosujemy. I po jakimś czasie może się przyłączą - dodaje inny.