Wybory parlamentarne 2019. Pierwsze miejsce na liście to murowany sukces? Równie dobre jest to ostatnie

Nic nie budzi wśród polityków takich emocji jak konstrukcja list w nadchodzących wyborach. Od tego zależy, czy kandydat ma w ogóle szanse w głosowaniu, bo już trzecie miejsce na liście może spowodować partyjny rozłam.

Koniec sierpnia 2019 roku. Elżbieta Radziszewska, która jest związana z Platformą Obywatelską od 2001 roku, zasiadała w Sejmie od 22 lat. Była wicemarszałkiem Sejmu oraz pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania. W tych wyborach o równym traktowaniu kandydatki nie było jednak mowy, bo Radziszewska znalazła się… na trzecim miejscu na liście KO zatwierdzonej przez zarząd krajowy PO z okręgu nr. 10.

- Ponieważ standardy przy tworzeniu list do Sejmu w naszym okręgu daleko odbiegają od tych, których według mnie w polityce powinno się przestrzegać, odrzuciłam propozycję kandydowania z trzeciego miejsca, na którym umieszczono moje nazwisko wbrew mojej deklaracji oraz z drugiego miejsca, które po rozmowie ze mną zaproponował mi pan przewodniczący Grzegorz Schetyna – podsumowała swoją polityczną działalność Elżbieta Radziszewska.

Publiczną awanturą zakończyło się również kandydowanie do Sejmu Moniki Jaruzelskiej, która w ogóle nie znalazła się na listach Lewicy i o zmowę najpierw oskarżyła Roberta Biedronia , po czym musiała go publicznie przeprosić.

Sprawę wyjaśnił dopiero Szef SLD Włodzimierz Czarzasty , który odpowiedział, że Jaruzelska….do SLD nie należy….Ostatecznie córka generała Jaruzelskiego startuje z listy Polskiej Lewicy do Senatu.

Gdzie nie ma szans na mandat?

Patrząc na dane PKW z 2015 roku można zrozumieć skąd taka nerwowość wśród polityków związana z obecnością na listach. Niemal połowa osób, które dostały się do Sejmu w 2015 roku to kandydujący z pierwszych miejsc na listach.

Numery "biorące" kończą się de facto na czwartej pozycji, bo jak wynika z danych PKW tylko kilkudziesięciu posłom udało się z tej pozycji zdobyć mandat. Im dalej – tym gorzej. Czarna dziura to miejsca od dwunastego w dół. Tylko kilku osobom w ostatnich wyborach udało się z tak dalekich pozycji zdobyć mandat. I o sukcesie mogli mówić tylko kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Było to możliwe, bo partia ta w 2015 roku była niekwestionowanym zwycięzcą i zgarnęło aż 235 mandatów.

Ostatni będą pierwszymi

Co ciekawe, ostatnie miejsce na liście nie oznacza, że kandydat jest bez szans na mandat. Tu bowiem liczy się nazwisko kandydata i medialna popularność.

Teraz ten sukces chce powtórzyć pochodzący z Niska na Podkarpaciu 39-letni wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Do parlamentu kandyduje z rodzinnej Rzeszowszczyzny, chociaż na co dzień poza pracą w Ministerstwie wykłada też na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który przed laty sam ukończył.

W jego rodzinie nie było tradycji prawniczych. Ojciec pracował w Hucie Stalowa Wola, mama była ekspedientką w SSP Społem. Wiceminister na studia do Warszawy przyjechał więc jako klasyczny "słoik".

Gdzie zdobywa się medialną sławę

Marcin Warchoł publicznie oświadczył, że reformy Ziobry są konieczne. Usłyszał to prof. Michał Królikowski i polecił Warchoła Ziobrze, który zaproponował mu miesięczny staż w resorcie.

- Miał być przez miesiąc, został do końca tamtej, skróconej, kadencji. To był jeden z najzdolniejszych młodych ludzi jacy wówczas do mnie trafili – wspominał Zbigniew Ziobro.