Wybory parlamentarne 2019. Lewica wybrała hasło wyborcze. Program przedstawi w weekend

"Łączy nas przyszłość" – to hasło pod jakim wspólnie startują kandydaci SLD, Wiosny i Lewicy Razem. Politycy liczą na dobry wynik w jesiennych wyborach parlamentarnych i podkreślają, że "połączyła ich przyszłość i wspólne marzenie o Polsce".

Warszawa. Lewica prezentuje hasło wyborcze przed wyborami parlamentarnymi (PAP, Fot: PAP)

Lider Wiosny i szef sztabu wyborczego lewicy Robert Biedroń zapowiedział, że program z jakim ugrupowania pójdą do wyborów wyborcy poznają w sobotę.

Biedroń zapewnił, że trwa zbieranie podpisów pod listami wyborczymi. Ocenił, że zebrano już poparcie kilkudziesięciu tysięcy osób.

- To będą listy wielopokoleniowe tak, jak wielopokoleniowa jest lewica, bo lewicy udało się zrobić coś, na co czekały Polki i czekali Polacy od dłuższego czasu, na połączenie się, na współpracę, na dialog. Lewica zawsze była silna, kiedy szła zjednoczona i przegrywała, kiedy szła podzielona do wyborów - mówił Biedroń.

– A 13 października zrobimy niezły wynik w wyborach do Sejmu i Senatu - dodał.

Adrian Zandberg, lider Lewicy Razem także zachęcał do podpisywania list lewicy. Ocenił, że wybór jakiego jesienią dokonają Polacy, to wybór pomiędzy powrotem do przeszłości i przyszłością, którą jest lewica.

- Lewica to jest odważne spojrzenie tam, gdzie Polska jest nowoczesnym europejskim państwem dobrobytu. Lewica to jest Polska po stronie pracowników, to Polska tanich mieszkań, to Polska bezpieczeństwa dla wszystkich, szacunku dla pracowników, szacunku dla ciężko pracujących. I to jest właśnie Polska współpracy, a nie wojny każdego z każdym - powiedział Zandberg.

Ugrupowania lewicowe: SLD, Wiosna i Lewica Razem zawarły przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi porozumienie. Dzięki niemu kandydaci na przyszłych posłów i senatorów wystartują z list KW SLD ze wspólnym logo Lewica.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.