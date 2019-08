Wybory Parlamentarne 2019. Miała mobbingować, teraz jest "jedynką" Lewicy. "To sama polityka"

Lewica podała nazwiska kandydatów, którzy w jesiennych wyborach parlamentarnych będą "jedynkami". Listę we Wrocławiu otwiera Krzysztof Śmiszek z Wiosny, a w Chełmie – Monika Pawłowska, także z partii Roberta Biedronia. Czy oznacza to koniec rozmów z ruchami obywatelskimi, w tym z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet?

Jeden postulat w negocjacjach ws. wyborów parlamentarnych

Reprezentacja Strajku już na listach wyborczych

Nazwisko Moniki Pawłowskiej pojawiło się kontekście oskarżeń o mobbing w Wiośnie. Na początku maja Przemek Stefaniak, działacz lubelskiej młodzieżówki, opublikował post , w którym opisał, co spotkało go ze strony przełożonej. – Nie mam do niego żalu i wiem, że w czasie kampanii będzie mi to przypominane – powiedziała WP kandydatka do Sejmu.

- Zostawiłam sprawę do wyjaśnienia osobom bezstronnym, Przemek postąpił nie do końca słusznie, rzucając fałszywymi oskarżeniami. Gdybym zrobiła to samo, nic by to nie dało. A moim głównym celem było dbanie o listę i o dobry wynik Wiosny. Rozwiązał to sąd koleżeński. Przyjeżdżali do Lublina, rozmawiali z działaczami, z Przemkiem. Wszystko wyjaśniono – relacjonuje nasza rozmówczyni.