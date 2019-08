Wybory parlamentarne 2019. Barbara i Bogdan Zdrojewscy wreszcie podjęli decyzję

Po tygodniach niepewności i wysyłania tajemniczych komunikatów, Barbara i Bogdan Zdrojewscy porozumieli się z Grzegorzem Schetyną. Oboje wystartują do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej. Były europoseł będzie kandydował z tzw. obwarzanka Wrocławia, a jego żona z okręgu północnego.

"Dziś finalna decyzja o starcie do Senatu i to nie z samego Wrocławia. Moim okręgiem będzie tzw. 'obwarzanek' : Kąty Wrocławskie, Środa Śląska, Czernica, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Oborniki, Wołów, Milicz, Strzelin, Wisznia Mała, Sobótka, aż po Górę.... Piękne okolice... Liczę na wsparcie i czekam na zaproszenia" - napisał Bogdan Zdrojewski na Facebooku.

"Dzisiaj podjęłam decyzję o starcie do Senatu z nowego dla mnie okręgu północnego Wrocławia. Uzgodniliśmy to na wspólnym spotkaniu z przewodniczącym Grzegorzem Schetyną i Jarosławem Dudą. Przez ostatnie dwie kadencje nie mieliśmy stąd mandatu, to oczywiście dużo większe ryzyko, ale zostałam przekonana, że tak będzie optymalnie dla wyniku, a to jest przy tych wyborach wyjątkowo istotne. Najważniejsze jest, aby wyborcy dobrze przyjęli te zmiany. Ja ze swojej strony podejmuję to trudne wyzwanie" - napisała senator.