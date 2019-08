Prezydent Andrzej Duda powołał Mariusza Kamińskiego na szefa MSWiA

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę w Pałacu Prezydenckim nowego ministra w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Dotychczasowy koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński został ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Decyzją premiera od wtorku pełni obowiązki w resorcie.

- Powiedziałem przed chwilą do pana ministra [Mariusza Kamińskiego - red.], że bardzo się cieszę z tego wskazania, bo mam przekonanie, że to właściwa osoba na właściwym miejscu. Ma ogromne doświadczenie w kreowaniu ważnych instytucji państwa - to on stworzył CBA i kierował nim. Nie mam wątpliwości, że świetnie pan sobie poradzi. Niedługo będziemy gościli szefów państw i prezydenta USA, więc pana misja jest niezwykle odpowiedzialna i przed panem ważne zadanie. Cieszę się, że właśnie panu ministrowi powierzono tę funkcję. Życzę pani marszałek i panu ministrowi powodzenia - zakończył prezydent.