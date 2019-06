Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór w sprawie Mariusza Kamińskiego. Kasacja po ułaskawieniu niezgodna z konstytucją

Przepis, który pozwala wnieść kasację na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez prezydenta, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Tym samym rozstrzygnął ostatecznie spór o ułaskawienie Mariusza Kamińskiego.

Od tego umorzenia do Sądu Najwyższego wpłynęły kasacje złożone przez oskarżycieli posiłkowych, czyli rodzinę Leppera. Sędziowie SN rozpatrujący kasację ws. Kamińskiego zwrócili się z pytaniem prawnym do siedmioosobowego składu SN, dotyczącym prawa łaski prezydenta wobec osób, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem.

Pod koniec maja 2017 r. SN uznał, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. To orzeczenie otwierało droge do rozpatrzenia złożonych kasacji. Zablokował je jednak, składając skargę w tej sprawie do TK, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W swoim wniosku zaznaczył, że dopuszczalność kasacji, na podstawie przepisów Kpk w sytuacji umorzenia postępowania z powodu aktu łaski prezydenta, prowadziłaby do niedopuszczalnej konstytucyjnie kontroli kompetencji głowy państwa, wyłącznie na podstawie aktu niższego rzędu.