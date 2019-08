Wybory parlamentarne 2019. Sondaż: Niemal tyle samo Polaków obawia się rządów PiS, co wygranej PO

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Prawie 44 proc. Polaków obawia się powrotu Platformy Obywatelskiej do władzy - wynika z sondażu pracowni IBRiS dla dziennika "Fakt". Nieco mniej niepokoi się, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło drugą kadencję.

Na pytanie o powrót do władzy Platformy Obywatelskiej, 31,1 proc. badanych odpowiedziało, że budzi to w nich "spokój". Większość z nich (55 proc.) to mieszkańcy największych miast. Innego zdania było 43,8 proc. ankietowych, u których ta perspektywa wzbudziła lęk. Obojętność wobec takiego wyniku wyborów wykazało aż 22,8 proc. respondentów, a zdania nie miało 2,3 proc.