Otruł cztery szczeniaki i wyrzucił je do lasu. Internauci pomogli znaleźć sprawcę

Dzięki pomocy internautów policja z Aleksandrowa Łódzkiego znalazła właściciela czterech otrutych szczeniaków. Mężczyzna porzucił je w lesie. Jeden z piesków nie przeżył, trzy nadal walczą o życie. Funkcjonariusze odebrali mężczyźnie pozostałe zwierzęta.

Aleksandrowscy policjanci dostali anonimową informację z adresem pod którym przebywają pozostałe szczeniaki oraz suka, podobna do otrutych piesków znalezionych w lesie. Funkcjonariusze udali się w to miejsce i potwierdzili tę informację. W gospodarstwie znaleźli dwa szczeniaki w wieku 6-7 miesięcy i suczkę. Weterynarz zbadał czworonogi i pobrał próbki do weryfikacji pochodzenia psów. Wszystkie zwierzaki zostały zabrane do kliniki.

Właściciel przyznał się do psów porzuconych w lesie. Zrzekł się praw własności do wszystkich zabranych zwierząt. jak podaje policja z Aleksandrowa Łódzkiego, po uzupełnieniu materiału dowodowego oraz uzyskaniu wyników badań, mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi mu kara do trzech lat więzienia, a jeśli robił to ze szczególnym okrucieństwem, to nawet do pięciu lat.