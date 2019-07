Dzikie zwierzę w Zgierzu. To szakal bądź hiena

Kolejne osoby zgłaszają się do straży miejskiej w Zgierzu. Zaniepokojone alarmują, że po ulicach grasuje dzikie zwierzę. Może być to szakal, hiena czy likaon. Strażnicy podejrzewają, że to jednak pierwsze z nich.

Poszukiwane zwierzę to najpewniej szakal (wikimedia, Fot: D. Gordon E. Robertson)

W środę jeden z mieszkańców Zgierza zgłosił się do straży miejskiej. Poinformował, że widział niespotykane w tym rejonie drapieżne zwierzę w okolicach ulicy Barona. W czwartek i w piątek wpłynęły kolejne zgłoszenia.

Wtedy widziano je przy ul. Aleksandrowskiej oraz w okolicach Brużyczki Małej. Ma poruszać się w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego. Wciąż trwają poszukiwania.

Nie jest pewne, czy zwierzę to szakal, hiena czy likaon. Strażnicy są już jednak niemal pewni, że poszukują szakala. Wygląda i wydaje odgłosy charakterystyczne dla tego drapieżnika. By go schwytać, ustawiano żywołapkę - podaje portal lodz.tvp.pl. Strażnicy przypuszczają, że zwierzę uciekło z prywatnej hodowli.

