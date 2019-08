Borys Budka o śmierci Dawida Kosteckiego: To nie był zwykły świadek

- To bardzo poważna sprawa. Dawid Kostecki to nie był zwykły świadek i zwykły przestępca. On formułował konkretne zarzuty w aferze podkarpackiej. Powinien być objęty statusem więźnia specjalnego nadzoru - uważa Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Borys Budka, wiceprzewodniczący PO (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Borys Budka z PO był gościem "Poranka Radia TOK FM". Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zapewnił, że KO, lewica i PSL dyskutują już od pewnego czasu o wystawieniu wspólnych kandydatów do Senatu.

- Jestem przekonany, że rozmowy zakończą się pozytywnym rezultatem i w każdym ze stu okręgów będzie jeden kandydat wspierany przez całą opozycję. To jest plan PO-KO - powiedział były minister sprawiedliwości. I przekonywał, że chodzi o wystawienie jak najlepszych kandydatów, a nie o matematyczne dziele, w ilu okręgach poszczególne partie wystawią swoich kandydatów. Na pytanie, czy Koalicja Obywatelska zgodzi się np. na kandydaturę Jerzego Jaskierni z lewicy, Budka nie chciał odpowiedzieć. Jaskiernia to minister sprawiedliwości w latach 1995-96, a wcześniej szef Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

- Senat przebadaliśmy razem z samorządowcami. Wiemy, jakie są potrzeby wyborców w każdym z okręgów i mamy odpowiedni profil kandydatów. Mamy wstępną listę kandydatów, pokazujemy, w których okręgach mamy najlepsze osoby, a w których oczekujemy propozycji ze strony naszych partnerów. Wiem, że politycy SLD czy PSL mają taką krótką listę osób, na których im zależy - stwierdził Budka.

Jak dodał poseł PO, choć Koalicja Obywatelska "nikogo nie przekreśla", zauważa, że "lewica upiera się wyciągać kandydatów, którzy w przestrzeni publicznej nie istnieją". Wiceprzewodniczący Po podkreślił jednak, że nie chce rozmawiać z partnerami "za pośrednictwem mediów".

Borys Budka, pytany o śmierć byłego pięściarza Dawida Kosteckiego, odpowiedział, że to "poważna sprawa".

- To nie był zwykły świadek i zwykły przestępca. On formułował konkretne zarzuty w aferze podkarpackiej, zresztą nie jest to pierwsza śmierć świadka w tej sprawie - podkreślił polityk PO. jego zdaniem Zbigniew Ziobro powinien od początku objąć Kosteckiego statusem "więźnia specjalnego nadzoru". Budka przyznał, że dziwi go milczenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie.