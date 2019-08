Lewica uderza w Grzegorza Schetynę. Padły nazwiska kandydatów do Senatu

- To doprowadzi do katastrofy - grzmiał Robert Biedroń na konferencji prasowej. Mówił o upartości i kierowaniu się interesami partyjnymi przez Grzegorza Schetynę i PO. Lewica czeka na ruch ze strony Platformy, ale zaznacza, że czasu jest coraz mniej.

Lewica zorganizowała konferencję prasową, z której dowiedzieliśmy się, że nazwiska kandydatów do Sejmu poznamy w niedzielę. Choć padły nazwiska osób, które miałyby startować w wyborach do Senatu, Lewica wciąż czeka na ruch Platformy Obywatelskiej.

- Nie mamy dialogu na całej opozycji. Apeluje do Grzegorza Schetyny o koniec myślenia partyjnego. Przyszedł czas na myślenie o Polsce. Zegar tyka. Nie możemy czekać - mówił Biedroń. Tłumaczył, że jeśli, Schetyna i PO nie otworzą się na dialog, to "doprowadź do katastrofy". - Z wszystkimi udaje nam się rozmawiać. Jest problem ze Schetyną i PO - podkreślił.