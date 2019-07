Wybory parlamentarne 2019. Zaskakujący ruch małżeństwa Zdrojewskich

Wybory parlamentarne 2019. Barbara i Bogdan Zdrojewscy zapowiedzieli, że oboje wystartują do Senatu. Chociaż piszą, że liczą na poparcie Koalicji Obywatelskiej, nieoficjalnie mówi się, że były eurodeputowany rozmawia z PSL, a jego żona przyznała, że "uzyskała poparcie PSL" dla swojej decyzji.

Poszło o ponowny start Zdrojewskiego w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kiedy uniemożliwił mu to Grzegorz Schetyna, europoseł zapowiedział, że nie będzie kandydował w jesiennych wyborach do Sejmu.

Na pytania internautów, z jakich list zamierza startować, odpowiedział wymijająco, że "jest centrystą i ortodoksyjnym przeciwnikiem wykluczeń". Wygląda jednak na to, że wystartuje z PSL, bo ludowcy zareagowali entuzjastycznie na wieść o jego starcie. "I to jest bardzo dobra wiadomość. Jesteśmy na TAK" - czytamy na profilu ludowców.

Barbara Zdrojewska też chce do Senatu

We wtorek zbiera się zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej, który ma ustalić listy na jesienne wybory parlamentarne. Do tej pory ustalono, że Barbara Zdrojewska będzie jedynką na liście do Sejmu, bo władze regionalne PO jako kandydatów partii do Senatu w okręgach wrocławskich wytypowały Alicję Chybicką, Ewę Wolak i Aleksandra Marka Skorupę.