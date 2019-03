Bogdan Zdrojewski ujawnia rozmowy ze Schetyną. Mocne słowa

"To, w jaki sposób potraktowały mnie władze PO, nie było fair play" - powiedział Bogdan Zdrojewski w rozmowie z "Super Expressem". Podkreślił, że decyzja o skreśleniu go z list do Parlamentu Europejskiego była "absolutnym zaskoczeniem". "Dowiedziałem się z telewizji" - wyznaje.

Bogdan Zdrojewski był ministrem w rządzie Donalda Tuska (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

Zdrojewski podkreśla w rozmowie z dziennikiem, że "obiecywano" mu miejsce na liście do europarlamentu, choć - jak przyznaje - niekoniecznie pierwsze.

"Przewodniczący Schetyna powiedział, że nie powinienem się przywiązywać do pierwszego miejsca, bo w wyniku powstałych koalicji może być ono zajęte" - czytamy.

Polityk twierdzi, że nie otrzymywał sygnałów, że może nie zaleźć się na liście. "Dowiedziałem się z telewizji i mam pretensje o ten brak odwagi i klasy kierownictwa Platformy" - mówi.

Zdrojewski zwraca uwagę na bilans swojej pracy w europarlamencie. "Jestem w pierwszej piątce najbardziej zdyscyplinowanych europosłów, najwięcej opinii własnych" - podkreśla.

I dodaje: "Nie jest to nagroda i docenienie pracy. I po tym w jaki sposób do tego doszło straciłem zaufanie do władz Platformy (...) Widzę zawód tą decyzją u wyborców i poradzenie sobie z tym zostawiam przewodniczącemu Schetynie".

Zdrojewski ujawnia, że szef PO "widział" go jako lidera list do polskiego parlamentu. "Ja to wykluczyłem (...) Nie wracam do ról, które pełniłem. Byłem prezydentem Wrocławia i choć namawiano mnie przez 10 lat bym był ponownie, zdecydowanie odmówiłem. Byłem posłem w Sejmie i nie wrócę do tej roli, co zadeklarowałem w 2014 roku" - mówi Zdrojewski.

Zaznacza jednak, że po jesiennym zwycięstwie opozycji mógłby wejść np. do rządu, lub na inne stanowisko "odpowiadające jego temperamentowi".

Co dalej?

O obecnej sytuacji w koalicji i swojej politycznej przyszłości Zdrojewski dzień wcześniej pisał na Twitterze. "Nie mam informacji o żadnej zmianie w odniesieniu do mojej osoby. Jest natomiast gigantyczne zamieszanie i liczne próby do budowania jakiegoś wewnętrznego konfliktu. Ponowie więc: nie obrażam się, nie będzie żadnych fochów, czuje się dobrze :-) Zaprzeczam jedynie startowi do sejmu" - podkreślał.

W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" przekonywał, że ma wiele ciekawych propozycji pozapolitycznych - może zostać ekspertem w dziedzinie samorządowej i europejskiej. Przyznał jednak, że jego marzeniem byłby powrót do pracy naukowej i zajęć ze studentami.

