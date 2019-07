Leszek Miller: Wypowiedź marszałka była bezczelna i ocierała się o pogardę

- Problem jest nie tylko w lotach marszałka Marka Kuchcińskiego, ale też w poświadczeniu przez niego nieprawdy. Padały stwierdzenia, że to loty służbowe, a okazało się, że samolot był używany do celów prywatnych - powiedział europoseł Leszek Miller.

Były premier był gościem programu "Fakty po Faktach" TVN24. Najpierw poproszony został o skomentowanie afery samolotowej marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Miał on kilkukrotnie podróżować razem z rodziną rządowymi maszynami. Dziennikarz przypomniał Leszkowi Millerowi, że on przed 17 laty poleciał do Watykanu razem z rodziną i musiał zapłacić za ten lot.