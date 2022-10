Wraca głośna zbrodnia z Grudziądza. "Podobnie rozpoczęła się sprawa uniewinnienia Tomasza Komendy"

Wyrzuty sumienia (a taki powód zeznań wymienia nowy świadek zabójstwa z Grudziądza) to częsty motyw wyjaśniania zbrodni sprzed lat. W maju tego roku po 18 latach od zbrodni wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa podczas bójki w Warszawie. Stało się to możliwe, bo mężczyzna, który wówczas zadał śmiertelne ciosy nożem, sam zgłosił się na policję. Sebastian M. przyszedł do Komendy Stołecznej Policji, przyznając iż męczyły go wyrzuty sumienia i postanowił się przyznać. W 2008 roku z identycznego powodu do komendy policji w Cieszynie przyszedł sprawca napadu na sklep w Cieszynie. Sprawy nie udało się wyjaśnić przez sześć lat. Przyznał, że to on strzelił do kasjerki z pistoletu, zabijając ją. Następnie odnaleziono broń, z której została zastrzelona ekspedientka.