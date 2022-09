Kryptonim: "Skóra". Makabryczna historia z Krakowa

Pierwsze oględziny

Na początku pojawia się teza, która wyklucza udział osób trzecich. Lekarz zakłada, że to turbina ściągnęła skórę z ciała kobiety, okazuje się być to jednak błędnym założeniem. Śledczy ustalają, że nie mają do czynienia ani z nieszczęśliwym wypadkiem, ani z samobójstwem. To przypadek morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przez kolejne pół roku policja zadba o to, aby o tej sprawie głośno nie było. Jest to wyzwanie dla wszystkich śledczych, bo z takim zabójstwem nie mieli nigdy do czynienia.