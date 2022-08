Tajemnicza zbrodnia w Górach Stołowych. Wyszli z kempingu i nigdy nie wrócili

Obóz trwał już prawie tydzień, kiedy do jednego ze studentów dotarł telegram, że zmarła jego babcia i musi wracać. Wyjeżdżał w niedzielę, 24 sierpnia. I opiekunowie SKN poprosili go, że jak już dotrze do cywilizacji, czyli najbliższego miasta – Kudowy, Dusznik, Stronia albo Wrocławia – niech się koniecznie dowie, dlaczego Ania i Robert nie przyjechali. Kiedy więc w tę niedzielę wieczorem zadzwonił do rodziców dziewczyny, ci zaskoczeni i zdenerwowani na pytanie odpowiedzieli pytaniem: jak to nie ma ich na obozie? Na początku sierpnia byli na spływie kajakowym w rejonie Czarnej Hańczy i jeziora Wigry. 14 sierpnia autostopem dotarli do rodziców Roberta do Międzylesia. Odpoczęli jeden dzień i 15 sierpnia po południu ojciec chłopaka odwiózł ich samochodem do Różanki. Stąd ruszyli w stronę Karłowa. Mieli tam być 18 sierpnia...