Rosyjski niezależny portal dotarł do żołnierzy, którzy odpowiadają za zabójstwa i grabieże w podkijowskiej Andrijiwce. Jeden z nich wprost przyznał się do zbrodni. Oskarżył dowódców, że grabili cywilne mienie i kazali im robić to samo. Mieli też kazać im zabijać cywilów. Teraz dowódcy - jak twierdzi żołnierz - wysyłają ich ponownie na front, by pozbyć się świadków. "Wiem, że mogę zostać zatrzymany za to, co mówię. Ale chcę to wszystko wyznać i wyjaśnić, co się dzieje w naszym kraju" - stwierdził rzeźnik z Andrijiwki