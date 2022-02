Wraca temat zbrodni miłoszyckiej. Wydano nakaz natychmiastowego zatrzymania

Chociaż sąd nadal nie sporządził uzasadnienia decyzji o wyroku, to dość niespodziewanie wydano nakaz natychmiastowego zatrzymania Basiury - podało w poniedziałek Radio Wrocław. Postępowanie sądu może zaskakiwać, bo zwykle wyznaczenie terminu do stawiennictwa w zakładzie karnym do odbycia kary ma miejsce otrzymaniu uzasadnienia wyroku.