Wielkie zmiany dla kierowców. Te obowiązki i kary dotkną każdego

Unia Europejska planuje wprowadzić nowe przepisy dla kierowców. Dotyczą one oceny zdrowia kierowców, w tym również osób starszych, łatwiejszą utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów, obowiązkową wymianę prawa jazdy oraz wprowadzenie kontroli i ograniczeń dla młodych kierowców. Jak to będzie wyglądać?