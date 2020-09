USA. Trump kontra Biden. Za nami pierwsza debata

W tym prym wiódł urzędujący prezydent. Donald Trump co rusz wchodził w zdanie Bidenowi zmuszając prowadzącego debatę Chrisa Walleca do interwencji. Nie mogąc dokończyć swoich wypowiedzi Biden albo nerwowo się uśmiechał, albo odpowiadał Trumpowi pięknym za nadobne, nazywając go "klaunem" i prosząc żeby "w końcu się zamknął".

USA. Trump vs. Biden. Spór o Sąd Najwyższy

Joe Biden wyrażał pretensje do prezydenta, że dokonał nominacji tak szybko. Z kolei Trump odpowiadał, że został wybrany na cztery lata, a nie na trzy i niesie to takie konsekwencje, że może przez ten czas podejmować istotne decyzje. Cztery lata temu Republikanie zablokowali kolejną nominację do Sądu Najwyższego po śmierci sędziego Antonina Scalii mimo, że wówczas do wyborów pozostawało dziewięć miesięcy.