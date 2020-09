USA. Donald Trump vs. Joe Biden. Pierwsza debata już dziś. Kto wygra?

Liczące jedenaście milionów mieszkańców Ohio stanie się dziś areną bitwy pomiędzy Donaldem Trumpem i Joe Bidenem . To stan szczególnie ważny dla obu kandydatów. Od 1944 roku mieszkańcy Ohio tylko raz poparli kandydata przegranego w całym wyścigu prezydenckim (był to Richard Nixon w 1960 roku, który przegrał wówczas z Johnem F. Kennedy'm).

Dodatkowo Ohio to jeden ze stanów tzw. pasa rdzy. Nazwa wzięła się od opustoszałych fabryk, które kiedyś były miejscami pracy, a dziś, stojąc puste, dosłownie rdzewieją. W marcu 2008 roku "Wall Street Journal" podsumował, że w ciągu poprzedniej dekady Ohio straciło 10 tys. miejsc pracy, podczas gdy Teksas zyskał ich ponad półtora miliona. A potem uderzył wielki kryzys finansowy, po którym wiele industrialnych miast nigdy się nie podniosło.

Wallace zada pytania dotyczące kilku bloków tematycznych. To kolejno: sprawa Sądu Najwyższego, epidemia COVID-19 , ekonomia, wybuchy przemocy na tle rasowym oraz bezpieczeństwo wyborów.

Warto skupić się na dwóch ostatnich punktach. To one w ostatnim czasie zaprzątają w dużej mierze uwagę amerykańskich mediów. Możemy być pewni, że obie strony będą wzajemnie przerzucać się odpowiedzialnością za zamieszki, które opanowały amerykańskie miasta po śmierci George'a Floyda. Biden będzie atakować Trumpa, mówiąc, że pozwala na systemowy rasizm i stanowi czynnik zapalny, a nie łagodzący dla zamieszek. Z kolei Trump obarczy winą Bidena i demokratów za to, że ci nie dość dostatecznie potępili wybuchy przemocy.