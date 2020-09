Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: pandemia się nie kończy

Minister zdrowia nie przesądza też o dacie ewentualnych wzrostów zakażeń koronawirusem. - One, jeżeli będą, to będą odsunięte na początek października. Pracujemy nad zwiększeniem bazy punktów drive-thru, do których liczymy, że wkrótce lekarze rodzinni będą kierować większą grupę pacjentów. Będą one też pracowały dłużej. Przygotowujemy izolatki z respiratorami w każdym szpitalu powiatowym - tłumaczył jesienną strategię ministerstwa Niedzielski.