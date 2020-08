Margot aresztowana. Obrońca: Nie wiem, gdzie jest moja klientka. Nie chciano udzielić nam informacji

Chodzi o wydarzenia, do których doszło pod koniec czerwca przy ul. Wilczej w Warszawie . Tam aktywiści LGBT zatrzymali furgonetkę oklejoną homofobicznymi hasłami. Mieli oni m.in. wyłamać lusterka w pojeździe, pomalować sprayem szyby oraz zerwać i pociąć banery, którymi był oklejony. Pocięto również opony w samochodzie. Na miejscu doszło też do szarpaniny pomiędzy osobami z samochodu, a inicjatorami akcji, w tym Margot. Aktywistka najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Margot jest oskarżona o dokonanie "czynu chuligańskiego, polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji". Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

Obrońca nadal nie wie jednak, w którym areszcie przebywa Margot. - Próbowaliśmy ustalić to oficjalnie i oficjalnie nam takiej informacji do tej pory nie udzielono. Nie mam pojęcia z jakiego powodu, bo jesteśmy prawidłowo umocowanymi obrońcami. Nie jest to zwykła sytuacja, kiedy obrońcy ustanowionemu w sprawie nie udziela się takiej informacji. Występujemy o to, aby klientka mogła korzystać ze swoich praw w areszcie, m.in. do widzeń z obrońcą czy telefonicznego kontaktu - wyjaśnia prof. Girdwoyń. Stołeczna policja zapewnia, że każdy z zatrzymanych, który prosił o kontakt z adwokatem, miał taką możliwość