Warszawa. Aresztowanie aktywistki Margot. Jest stanowisko prokuratury

Obrońca aktywistki LGBT zapowiedział kolejne zażalenie. - To bardzo niespotykany środek przy tego typu zarzutach. Będziemy interweniować w tej sprawie. Nasze kroki będą spokojne i rutynowe. To wielki test na demokrację i praworządność - tłumaczył.

Do sprawy odniósł się już Rzecznik Praw Obywatelskich. "Z dużym niepokojem obserwowałem wydarzenia, do których doszło wczorajszego wieczora (7 sierpnia 2020 r.) na Krakowskim Przedmieściu wobec osób protestujących w związku z tymczasowym aresztowaniem aktywistki grupy 'Stop Bzdurom'. Będąc odpowiedzialny za ochronę fundamentalnych praw i wolności człowieka i obywatela, zwłaszcza przed naruszeniami ze strony organów władzy publicznej, zdecydowałem o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w tej sprawie" - czytamy w komunikacie Adama Bodnara.

W trakcie protestów doszło do zatrzymań kilkudziesięciu osób. W ich obronie stanęli parlamentarzyści z KO oraz Lewicy. Do późnych godzin nocnych kontrolowali sytuację w kilku stołecznych komisariatach. To oni jako pierwsi informowali też o problemach zatrzymanych z dostępem do prawników.