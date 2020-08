Młody aktywista zwrócił uwagę dziennikarzowi. "Wiedziałem, że takie słowa mogą zaboleć"

- Zamaskowani policjanci najpierw wtopili się w tłum, później zaczęli wynosić ludzi za ręce i nogi do furgonetek - opisuje aktywista, który później był razem z posłami Lewicy na komisariacie, gdzie przewieziono zatrzymanych. - To, co się stało wczoraj, przerosło moje najśmielsze wyobrażenia - mówi.

O Wojciechu Samoniewiczu zrobiło się głośno, gdy upomniał dziennikarza TVN24. Paweł Łukasik mówił na wizji nie o Margot, ale o Michale Sz. - To jest pani Margot. Ja tylko proszę o to, żeby pan mówił poprawnie - zwrócił się do dziennikarza. - W dokumentach policyjnych to jest Michał Sz. Nie sposób pominąć tej rzeczywistości - odparł dziennikarz. - Nie ma takiej rzeczywistości. Jeżeli Margot czuje się kobietą, to i pan, i ja, powinniśmy to uszanować - stwierdził aktywista.