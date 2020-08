Warszawa. Zatrzymania po protestach w obronie aktywistki Margot. Zbigniew Ziobro komentuje

Konferencja rozpoczęła się po godzinie 12. - Środek miasta, biały dzień. Brutalne zatrzymanie samochodu, pobicie i napaść na człowieka. Tego dokonała grupa osób. To nie jest slums południowej Ameryki. To jest stolica Polski - mówił Zbigniew Ziobro .

Jak dodał, w związku z tym zdarzeniem organy ścigania podjęły właściwe działania. - Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy i co się dzieje? Politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu. Domagają się nawet uwolnienia jednego ze sprawców tego kryminalnego wydarzenia - podkreślił Ziobro.

Zdaniem ministra sprawiedliwości, w Polsce nie ma miejsca na takie zachowanie. - To bandytyzm. Nie można w świetle kamer atakować drugiego człowieka za poglądy. Politycy opozycji bronią bandytyzmu. Powinni przeprosić tego człowieka, który został napadnięty - mówił.

- Być może ten nóż, który wtedy służył do zniszczenia furgonetki, następnym razem posłuży do większej zbrodni. Nie może być przyzwolenia na tego typu napaści. Polska to państwo prawa - zaznaczył Ziobro. - Tu kończy się debata a zaczyna się chuligaństwo i musi być ono napiętnowane. Musimy się z tym zgadzać i stać razem przeciwko kryminalistom - powiedział.