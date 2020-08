RPO interweniuje w sprawie Margot. Chce wiedzieć dlaczego policja zatrzymała blisko 50 osób

"Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym niepokojem obserwowałem wydarzenia, do których doszło wczorajszego wieczora (7 sierpnia 2020 r.) na Krakowskim Przedmieściu wobec osób protestujących w związku z tymczasowym aresztowaniem aktywistki grupy Stop Bzdurom" - czytamy w oświadczeniu, które na swojej stronie opublikował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Jak zaznacza RPO, dostępne w mediach nagrania z miejsca zdarzenia oraz publiczne relacje świadków, w tym posłów i posłanek na Sejm RP, wskazują, że "postępowanie funkcjonariuszy policji wymaga pilnego wyjaśnienia pod kątem jego prawidłowości i zgodności z prawem". Adam Bodnar podjął już w tej sprawie działania. Chce wyjaśnić przyczyny o podstawy prawne interwencji policji wobec protestujących, okoliczność i przyczyny zatrzymania tak dużej ilości osób, użycia środków przymusu bezpośredniego w stosunku do protestujących. A także poszanowanie praw zatrzymanych na posterunkach, w tym dostępu do adwokata lub radcy prawnego.

Po nocnych aresztowaniach na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu głos zabrał rzecznik Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. - Do sprawy zatrzymano 48 osób. Doszło do uszkodzenia radiowozu, znieważono policjantów. W tym przypadku ta sprawa nie różni się niczym od innych. Opiera się o kodeks karny. Jest zgłoszenie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, dalsze czynności będą odbywać się z obrońcami - zaznaczył nadkom. Sylwester Marczak.