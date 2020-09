Donald Trump nie płacił podatków? Donald Tusk naśmiewa się z prezydenta USA

750 dolarów - tyle wyniosły podatki prezydenta USA Donalda Trumpa w roku jego inauguracji. Do oświadczeń podatkowych dotarł dziennik "The New York Times". Teraz ustalenia mediów skomentował imiennik Amerykanina - były premier Donald Tusk.

Donald Tusk oraz Donald Trump w Brukseli (zdj. arch.) (East News, Fot: AFP, EAST NEWS)