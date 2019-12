Donald Tusk wziął Donalda Trumpa "na muszkę". "Nasza przyjaźń musi trwać"

Były premier Donald Tusk zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie, na którym celuje w plecy prezydenta USA Donalda Trumpa. Dodał także krótki komentarz.

W środę w podlondyńskim Watford zakończyło się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Przywódcy państw NATO dyskutowali o najnowszych zagrożeniach i planach państw Sojuszu. W spotkaniu brali udział m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz ustępujący szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Rozmowy nie były łatwe. Teraz były premier Polski wrzucił do sieci zdjęcie, na którym celuje do głowy państwa USA.

"Despite seasonal turbulences our transatlantic friendship must last (tłum. ang. Pomimo okresowych turbulencji nasza transatlantycka przyjaźń musi trwać)" - napisał Donald Tusk. Na zdjęciu widać, że całej scenie z boku przyglądała się szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel.