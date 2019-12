Szczyt NATO. Donald Trump o słowach Macrona: wstrętne i bardzo obraźliwe

To nie będą spokojne rozmowy. Szczyt NATO w Londynie jeszcze się na dobre nie rozpoczął, a już świat komentuje wypowiedź przywódcy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump otwarcie skrytykował swojego francuskiego odpowiednika Emmanuela Macrona.

Donald Trump uznał teraz słowa Emmanuela Macrona za "wstrętne" i "bardzo obraźliwe".- To mocne stwierdzenie, i kiedy się je wygłasza to jest ona bardzo, bardzo nieprzyjemne dla 28 państwa - stwierdził prezydent USA na kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu NATO.

Groźby Erdogana. Chodzi o plan obrony Polski

Andrzej Duda: mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie

Na te słowa zareagował podczas debaty w Londynie prezydent Andrzej Duda. - NATO jest sojuszem prawie trzydziestu państw. Jest wiele interesów i oczywiście to ogromne pole dyskusji i negocjacji. Rozmawiałem wczoraj z prezydentem Erdoganem i mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie - słowa Andrzeja Dudy podczas sesji NATO Engages "Defence and Deterence for a New Era" cytuje portal 300polityka.pl.