USA. Media: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych

Stawka przedwyborcza została podbita w niedzielę - amerykański dziennik "The New York Times" opublikował artykuł sugerujący unikanie płacenia podatków przez Donalda Trumpa. "Prezydent USA zapłacił 750 dolarów podatku dochodowego w roku, w którym wygrał wybory. Rok później wpłacił kolejne 750. Ponadto nie płacił żadnego podatku przez 10 z ostatnich 15 lat - twierdził, że stracił o wiele więcej pieniędzy, niż był w stanie zarobić" - czytamy w gazecie.

USA. Donald Trump odpowiada na tekst "NYT": to fake-newsy

- "The New York TImes" próbuje z tego zrobić jakąś historię, kiedyś już tego próbowali. Robią wszystko, co w ich mocy. Ale ich teksty są fałszywe, to są "fake newsy" - mówił podczas konferencji prasowej Donald Trump. Przekonywał, że zawsze płacił podatki i już niedługo będzie mógł na to pokazać dowody.