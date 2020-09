Umowa koalicyjna podpisana. Polityk opozycji komentuje

Zdaniem polityka opozycji, opinia publiczna powinna zapoznać się ze szczegółami nowej umowy. - Nie wiadomo co jest w środku tego porozumienia, nie wiemy, czy aby na pewno Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu. Cała czwórka nie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Dość symboliczna była scena, kiedy Mateusz Morawiecki przemawiał, a Zbigniew Ziobro ostentacyjnie się odwrócił - dodaje Brejza.

Według polityka, podpisanie porozumienia mogło być na pokaz. - A de facto liderzy trzech partii nie do końca się ze sobą porozumieli. Konferencja, na której ogłoszono nową umowę koalicyjną, opóźniła się o dobre 30 minut. Być może nie do końca było wiadomo, co liderzy Zjednoczonej Prawicy mają powiedzieć. Wyglądało to na spektakl, opinia publiczna jest już zmęczona. Pierwszy sezon się właśnie zakończył, obstawiam, że drugi będzie bardziej krwawy - ironizuje polityk opozycji.